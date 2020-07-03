Мурашко оценил вероятность второй волны коронавируса

В России вторая волна коронавируса такого же масштаба, как первая, маловероятна, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая... Повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», — заявил Мурашко.

Министр отметил, что Россия приобрела иммунитет, разработала схему лечения и профилактики.

Мурашко заявил, что течение болезни зависит от состояния иммунитета и факторов риска, то есть артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета, онкологических заболеваний и тромбов. Также министр подчеркнул, что переболевшие в тяжелой форме получают более сильный иммунитет.

Всего в Москве от коронавируса вылечились 154 тысячи, заразились почти 223 тысячи, скончались почти четыре тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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