Песков: встреча Путина с рабочей группой по Конституции состоится 3 июля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату проведения встречи рабочей группы с участием главы государства Владимира Путина по вопросу внесения поправок в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что встреча назначена на пятницу, 3 июля.
«Да, я подтверждаю. Такая встреча состоится», — уточнил Песков.
По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
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