Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Минобороны сообщило о взятии под контроль Приволья в ДНР

Минобороны: «Южная» группировка ВС РФ взяла под контроль Приволье в ДНР
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе операции российские военные нанесли удары по подразделениям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ, а также бригаде морской пехоты. Боевые столкновения произошли в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки в ДНР.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 225 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М113 американского производства, 14 единиц автомобильной техники и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную установку Braveheart британского производства. Кроме того, был ликвидирован склад с горючим.

Накануне в пресс-службе Минобороны рассказали, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов.

Ранее российский генерал заявил о контроле ВС РФ над всеми районами Купянска.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+