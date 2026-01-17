Минобороны: «Южная» группировка ВС РФ взяла под контроль Приволье в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе операции российские военные нанесли удары по подразделениям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ, а также бригаде морской пехоты. Боевые столкновения произошли в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки в ДНР.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 225 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М113 американского производства, 14 единиц автомобильной техники и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную установку Braveheart британского производства. Кроме того, был ликвидирован склад с горючим.

Накануне в пресс-службе Минобороны рассказали, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов.

Ранее российский генерал заявил о контроле ВС РФ над всеми районами Купянска.