В США убрали статую генерала конфедератов Томаса Джексона

В городе Ричмонд в американском штате Виргиния демонтировали статую генерала конфедератов Томаса Джексона. Об этом сообщает местный телеканал Wric.

Как стало известно, ранее темнокожий мэр этого города Левар Стоуни дал поручение снять все монументы конфедератов с улиц.

По данным телеканала, статую Джексона, установленную в 1919 году, с постамента убрали рабочие. После этого они погрузили ее в грузовик, который затем уехал.

Дальнейшая судьба статуи неизвестна.

Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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