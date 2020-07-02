Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

В американском городе Сиэтл полиция ликвидировала «автономную зону». Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации телеканала, стражи порядка разогнали протестующих и зачистили так называемую «Автономную зону Капитолийского холма».

Как стало известно, правоохранители в ходе разгона задержали 32 человека.

«Закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов», — сообщила в своем обращении пресс-секретарь президента США Кейли Макинани, размещенном в Twitter Белого дома.

Ранее сообщалось, что участники акций протеста заняли несколько кварталов города, назвав их «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Полиции отдали приказ отступить от этой территории с целью снижения напряжения, однако утром в среду, 1 июля, мэр города Дженни Дуркан отдала приказ о разгоне «зоны».

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в странах Запада после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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