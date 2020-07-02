В Подмосковье призвали прекратить запускать воздушные шарики в небо

Министерство экологии и природопользования Подмосковья попросило жителей региона отказаться от запуска гелиевых воздушных шариков и фонариков. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ведомстве объяснили вынесение данной рекомендации тем, что в министерство от граждан поступают сообщения о подобных случаях. Вместе с тем эти атрибуты празднования наносят вред окружающей среде. В Минэкологии при этом уточнили, что в России отсутствует запрет на запуск гелиевых шаров.

«На территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня», — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что сдувшиеся гелиевые шары оказываются в водоемах и на земле, где их часто проглатывают рыбы и животные, что приводит к гибели фауны. В батарейках от световых шаров есть магний, олово, ртуть, никель, свинец, кадмий и цинк. Их нужно утилизировать отдельно. Кроме того, проволочные каркасы от фонариков нередко превращаются в ловушку для птиц и приводят к их гибели.