В Гонконге на протестах ранили полицейского

В Гонконге полицейского ранили чем-то острым в плечо на протестах против нового закона о национальной безопасности, пишет местная полиция в Facebook.

Сообщается, что полицейского ранили, когда группа правоохранителей собиралась разогнать толпу.

Коллеги оказали на месте помощь пострадавшему и заявили, что проведут расследование.

Закон о национальной безопаcности вступил в силу 30 июня. Документ обозначает четыре вида преступлений, рассматриваемых как угроза государственности: сепаратизм, попытка подорвать власть, терроризм и вступление в сговор с иностранными силами с целью подрыва безопасности.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. За нарушение этих обязательств Европарламент призвал Евросоюз привлечь Китай к международному суду в Гааге.

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