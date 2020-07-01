СК проверит инцидент с нападением экс-сотрудника Генпрокуратуры на полицейских

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с нападением бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры на полицейских, сообщается на сайте ведомства.

Ход и результаты проверки будут находиться на контроле в центральном аппарате СК, указано в сообщении.

По данным издания «Коммерсантъ», генеральный прокурор России Игорь Краснов уволил заместителя начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после нападения на задержавших его полицейских.

Ранее Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись, на которой видно, как нетрезвый мужчина предлагает полицейскому найти его фамилию в интернете со словами: «Ты меня знаешь? Ну пробей. Мыльников. Загугли». После этого он вступает в драку с сотрудником. В результате агрессивного мужчину валят на пол, затем видео прерывается.

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