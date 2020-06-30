Жертвами взрыва в Тегеране стали 13 человек

Глава скорой помощи Тегерана Пейман Сабериан рассказал подробности произошедшего в столице взрыва. Об этом сообщает агентство Fars.

По его словам, взрыв произошел на территории медицинской клиники, расположенной на севере иранской столицы. После взрыва начался пожар.

Он уточнил, что в результате погибли 13 человек. Кроме того, пострадавшими числятся шесть граждан.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

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