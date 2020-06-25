Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к COVID-19

Математики Стокгольмского университета Том Бриттон и Питер Трапман выяснили, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу нужно, чтобы антитела сформировались по меньшей мере у 43% населения, передает журнал Science.

Бриттон и Трапман соотнесли уровень социальной активности людей, имеющих антитела к COVID-19, и пришли к выводу, что спровоцированный перенесенным заболеванием коллективный иммунитет может быть сформирован при наличии антител у 43% населения.

Исследователи отметили, что это значительно ниже, чем 60%, когда иммунитет формируется через вакцинацию населения.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нестерильный иммунитет: защитят ли антитела от коронавируса

— Вынуждены привыкнуть: коронавирус останется с людьми навсегда

— Ученые оценили устойчивость антител к COVID-19