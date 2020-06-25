Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Российский траулер, на борту которого находится 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс. Об этом сообщает газета Nordlys.

По словам представителя центрального спасательного управления Борда Мортенсена, в судно поступает вода.

Два норвежских судна находятся сейчас рядом с траулером и следят за ситуацией, передает издание.

По данным телекомпании NRKO, на место вылетел также вертолет со спасателями. Там уточнили, что речь идет о рыболовном судне «Кокшайск».