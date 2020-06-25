В ГД предложили назначить выплаты за отказ от места в детском саду

В Госдуме выступили с предложением назначить выплаты семьям за отказ отдавать ребенка в детский сад. Об этом сообщает RT.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Он предложил сделать ежемесячную выплату, которая будет кратна региональному МРОТ для семей, которые готовы отказаться от очереди на место для ребенка в детском саду.

Депутат выразил мнение, что данная мера позволит снять нагрузку на очереди в дошкольные образовательные учреждения, так как семьи, в которых есть с кем оставить ребенка, сделают выбор в пользу финансовой поддержки. В свою очередь те, кто не имеет такой возможности, будут иметь больше шансов на получение места в детсаду.