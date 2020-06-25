Почти 70 лесных пожаров потушили за сутки в России

В России за сутки было потушено почти 70 лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Так, спасателями были ликвидированы 68 возгораний на площади свыше 1,4 тыс. гектаров.

Кроме того, на момент наступления четверга, 25 июня, в стране действовало 133 лесных пожара, площадью почти 70 тыс. гектаров. Они находились на стадии активного тушения.

При этом сильнее всего очаги возгорания распространялись на территории Камчатского края, где площадь действовавших 26 пожаров превысила 38,5 тыс. гектаров.

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