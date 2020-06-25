Россиян предупредили о температурных аномалиях

Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о температурных аномалиях в стране. Об этом сообщается на сайте Гидрометцетра.

Согласно подготовленному прогнозу, на территории Европейской части страны температура воздуха ожидается в пределах нормы.

В свою очередь в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале температурный режим будет ниже нормы на 4℃. При этом на 4℃ — 8℃ выше нормы ожидаются погодные условия на большей части Азиатской территории.

Кроме того, в Московском регионе и Петербурге температурный режим будет соответствовать норме — +16℃.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жара возвращается: в европейской части России снова потеплеет

— Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода