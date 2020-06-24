В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.

Продолжительность салюта составила 15 минут, за это время были произведены порядка 10 тысяч выстрелов.

Всего во время салюта были задействованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 мм.

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