В Москве завершился 15-минутный салют

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Праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 24 июня 2020... Праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 24 июня 2020...
Праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 24 июня 2020...
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.

Продолжительность салюта составила 15 минут, за это время были произведены порядка 10 тысяч выстрелов.

Всего во время салюта были задействованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 мм.

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