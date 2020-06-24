СМИ сообщили о разбившем машину ФСО солдате на параде Победы

Солдат-срочник разбил автоматом стекла машины Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По требованию ФСБ, в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 был переведен в резерв.

После этого он пошел на провокацию из-за того, что не смог участвовать в параде.

В отношении него заведено уголовное дело, молодой человек задержан.