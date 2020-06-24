В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3669, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперштаб.

Всего в городе заразились 216 тыс., выздоровели 141 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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