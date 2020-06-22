В Иране за сутки умерли 119 человек с коронавирусом

В Иране за сутки от коронавируса умерли 119 человек, что увеличивает общее число жертв до 9,7 тысячи человек, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего заразились 207 тысяч, выздоровели 166 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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