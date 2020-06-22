В Москве за сутки выявлено 1068 заболевших COVID-19

Наибольшее число заболевших коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Москве — 1 068, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За Москвой по данному показателю следуют Подмосковье — 506, Ханты-Мансийский АО — 295, Нижегородская область — 219 и Санкт-Петербург — 217.

Наименьшее число случаев за минувшие сутки зафиксировано в Еврейской автономной области — два и в Севастополе — один.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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