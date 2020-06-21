Три человека находятся под завалами дома в Киеве после взрыва

Под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, находятся три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что спасатели достали из-под завалов одного человека, сейчас проводится деблокирование из-под завалов еще трех человек.

Эвакуировали 21 человека.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей.

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