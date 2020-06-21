«Известия» рассказали об отношении россиян к медикам после пандемии

Опрос показал, как изменилось отношение россиян к медикам после пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Так, около 44% граждан России стали лучше относиться к представителям медицинских профессий.

Кроме того, 60% опрошенных отметили, что отечественная система здравоохранения справилась с пандемией коронавируса. При этом примерно 18% считают, что Россия показала себя лучше других зарубежных стран.

У 66% опрошенных отношение к российской медицине не изменилось, а у 16% — улучшилось.