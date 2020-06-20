Калининград возобновил плановую госпитализацию

В Калининградской области возобновилась плановая госпитализация, приостановленная из-за коронавируса, пиететам РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

«Система здравоохранения активно готовилась к этому, в том числе отрабатывались графики, медицинские бригады, маршрутизация», — говорится в сообщении.

16 июня в Калининградской области начали работу стоматологии, косметологии, массажные салоны и клиники пластической хирургии.

В регионе коронавирусом заразились 2262, выздоровели 1210, скончались 37 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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