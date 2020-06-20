Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

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Власти Сочи предупредили жителей и гостей города о возможном появлении смерчей над акваторией Черного моря.

Накануне синоптики прогнозировали ухудшение погоды в городе. В субботу, 20 июня, в Сочи резко ухудшилась погода и возникла угроза смерчей.

«На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей», — сообщили в мэрии.

Предупреждение действует до 21.00.

Спасатели рекомендуют принять необходимые меры безопасности и воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

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