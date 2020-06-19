Вывозной рейс с 336 россиянами вылетел из Германии в РФ
Самолет с 336 россиянами вывозным рейсом вылетел из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и Москву. Об этом в своем Facebook сообщает посольство России в ФРГ.
Как стало известно, россияне вылетели вывозным рейсом №AFL2307 по маршруту Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Москва авиакомпании «Аэрофлот».
«На борту 336 пассажиров, в том числе 17 россиян, прилетевших из Австралии, Бахрейна, Канады и других государств и воспользовавшихся возможностью совершить транзитную пересадку во Франкфурте», — указано в сообщении в Facebook.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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