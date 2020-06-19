Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского будут награждать медиков

Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского будут награждаться российские и иностранные медики, волонтеры. Об этом сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что им будут вручать эти награды за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов. При этом орденом Пирогова могут награждать посмертно.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении данных наград.

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