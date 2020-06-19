Путин попросил из-за коронавируса не забывать о других проблемах в регионах
Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно забывать о текущих проблемах в регионах из-за борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
Такое заявление он сделал на совещании о ситуации с паводками и пожарами в стране.
»[Необходимо], чтобы мы за главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах», — сказал Путин.
По его словам, эти дела для очень многих людей «выходят на первый план».
«Это естественное дело в ситуации, когда человек лишается своего жилища, или его жизнь находится в опасности», — добавил Путин.
По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 – со смертельным исходом. Выздоровели 324 406 человек.
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