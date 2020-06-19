На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса

Премьер-министр Украины заявил, что в стране началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в двух областях Украины больницы сейчас заполнены более чем на 50%.

«Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что соблюдение карантинных мер, является единственным спасением в данной ситуации. Как указывает премьер Украины, негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается как раз из-за несоблюдения таких мер.