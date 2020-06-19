В детском доме в Оренбурге произошел взрыв
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Неизвестный предмет взорвался в гараже детского дома в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что дети не пострадали. Инцидент произошел на территории детдома в селе Кирсановка Тоцкого района области.
На место происшествия прибыли скорая помощь, сотрудники полиции и МЧС.
Всего в учреждении воспитываются 36 детей. Гараж, в котором взорвалось неизвестно устройство, расположен от них далеко.
Известно, что взорвавшийся предмет на территорию детского дома привез один из технических сотрудников.
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