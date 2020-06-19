В Роскачестве рассказали, как не ошибиться в выборе черешни

Роскачество представило рекомендации, как выбрать спелую и вкусную черешню. Соответствующий список опубликован на сайте организации.

Так, при выборе ягоды в первую очередь необходимо приглядеться к наличию и цвету черешков. Они не должны быть побуревшими и высохшими — это говорит о том, что черешня долго хранилась и уже не такая свежая.

При этом размер плодов почти не влияет на их вкус. Что касается цвета, то неравномерный окрас черешни в одной партии или коробке говорит об их невысоком качестве.

Также ягоды не должны быть засохшими и сморщенными, поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими.

Эксперты не советуют брать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню.

Хранить ее необходимо в холодильнике, избегать избыточную влагу. Перед употреблением черешню следует помыть теплой водой.

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