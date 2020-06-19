В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По его данным, на берегу канала водозабора ТЭЦ-1 на озере Кенон отдыхала компания из шести человек. Когда компания собралась уезжать, сидящий на водительском сиденье трехлетний мальчик случайно завел машину. В результате автомобиль съехал в воду. Помимо трехлетнего ребенка в машине в этот момент находились 9-летний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье.

Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Выбраться удалось всем, кроме мужчины 1969 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.