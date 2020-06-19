В Китае зафиксировали еще 37 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за 24 часа выявлено 32 человека, заразившихся коронавирусом, пять из которых являлись бессимптомными носителями. Об этом сообщает Госкомздрав страны.

Почти все бессимптомно заболевшие приехали из других стран. Еще 28 новых случаев были зафиксированы внутри страны, из них 25 обнаружили в Пекине.

Накануне в Китае обнаружили 36 заболевших.

Всего с начала пандемии в Китае зарегистрировали 83 325 случаев коронавирусной инфекции, более 78 тыс. пациентов выздоровели, а умерли — 4 634.

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