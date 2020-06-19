Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
В московских аэропортах отменено и задержано почти 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 00.06 мск, во Внуково отменено четыре рейса и два — задержано. В Домодедово отменено 12 рейсов.
В свою очередь, в Шереметьево один рейс был отменен.
Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском отсутствуют.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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