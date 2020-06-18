В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым

В Саратове эксперты признали вменяемым Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу потерпевшей стороны Александру Бакшееву.

«Туватин был направлен для прохождения комплексного судебного психолого-сексолого-психиатрического исследования..., которое подтвердило, что он является вменяемым», — сказала Бакшеева.

Она отметила, что обвиняемый не находился в состоянии аффекта.

Преступление произошло осенью 2019 года.

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