Проведение диспансеризации могут восстановить в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает вопрос восстановления диспансеризации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что диспансеризацию можно начать проводить в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.

«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», — уточнил Мурашко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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