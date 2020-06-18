Проведение диспансеризации могут восстановить в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает вопрос восстановления диспансеризации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что диспансеризацию можно начать проводить в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.
«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», — уточнил Мурашко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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