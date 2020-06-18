Очевидцы рассказали о стрельбе на севере Москвы
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Очевидцы стрельбы на севере Москвы рассказали, что слышали шесть-семь выстрелов, пишет РИА «Новости».
«Шесть-семь выстрелов было… Там четыре трупа, он убил троих и себя», — сказал очевидец.
Эти слова подтвердил и другой свидетель. По их словам, тела до сих пор находятся в квартире, где работают следователи.
Стрельба случилась в районе Коптево. В квартире нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех погибших нашли огнестрельные раны.
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