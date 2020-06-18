В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме
В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, в ноябре 2018 года юноша, насмотревшись видеозаписей и новостей про массовые убийства, решил заложить бомбу в одном из учебных заведений. В течение следующего года он готовился к преступлению. Таким образом, он изготовил и взорвал не менее 15 взрывных устройств.
Во время одной из таких попыток он уничтожил пустой жилой дом в сельской местности.
В дальнейшем его задержали оперативники.
Юноше вменяется 18 преступных эпизодов: в том числе, по статьям об изготовлении взрывчатых веществ и приготовлении к убийству двух и более лиц.
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