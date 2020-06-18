ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 8 млн

В мире зафиксировано более восьми миллионов случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в мире выявлено 8 061 550 случаев COVID-19, из них 440 290 – с летальным исходом.

При этом портал worldometers сообщает о 8 381 680 случаев новой коронавирусной инфекции в мире.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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