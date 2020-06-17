Термин «запах» предложили закрепить законодательно

Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило закрепить в законодательстве термины «запах» и «региональный норматив» запаха, пишет РИА «Новости» со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Авторы отмечают, что это позволит лучше контролировать экологическую обстановку. Как поясняется, часто жители жалуются на плохой запах, но власти ничего не могут предпринять, потому что все показатели находятся в норме.

Выполнение законопроекта может потребовать дополнительных бюджетных затрат. Авторы предлагают компенсировать расходы штрафными санкциями, наложенными на нарушителей.