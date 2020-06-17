В Карачаево-Черкесии пропали малолетние брат и сестра

В Карачаево-Черкесии пропали два ребенка: шестилетний брат и 13-летняя сестра. Об этом сообщает СК РФ.

Сообщается, что утром 16 июня дети отпросились у матери и ушли из дома к реке, чтобы поиграть. Вечером брат и сестра не вернулись домой.

Поисковый отряд нашел вещи пропавших недалеко от дома и на берегу реки. Следователи возбудили дело об убийстве. Поиски продолжаются, в них участвуют МЧС, МВД и добровольцы.

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