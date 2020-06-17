Испытания самолета МС-21 прошли с выключенным двигателем

Самолет российского производства МС-21 провел испытательный пролет с одним выключенным двигателем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на летчика-испытателя корпорации «Иркут» Олега Мутовина.

Отмечается, что подобные испытания были проведены для отработки новой авиационной техники.

По словам Мутовина, подобные полеты позволяют проверить работу дублирующих систем самолета и снизить риск возникновения нештатных ситуаций в дальнейшем.

Он также отметил, что во время испытаний были обнаружены технические недочеты, но летчики были заранее подготовлены к таким ситуациям.

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