В Москве от коронавируса вылечился еще 2 271 пациент

В Москве от COVID-19 за последние сутки вылечили 2 271 пациента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Таким образом, число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 128 385 человек.

Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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