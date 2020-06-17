Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майю Иванову.

Она уточнила, что в кабине находились два инструктора, в результате произошедшего никто не пострадал.

На место инцидента выехала следственная группа для проведения проверки исполнения законодательства о безопасности полетов.

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