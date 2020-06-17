Отбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину

Самолет с российским программистом Станиславом Лисовым, который отбыл в США тюремный срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка. Об этом говорится в сообщении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, которое было размещено на странице российской дипмиссии в Facebook.

По его словам, сотрудники компетентных американских органов привезли Лисова в аэропорт имени Джона Кеннеди для последующей депортации в Россию.

«В настоящее время С.В. Лисов находится на борту самолета и летит на родину», — говорится в заявлении Антонова.

В ноябре прошлого года суд в США приговорил Лисова к четырем годам тюрьмы.

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