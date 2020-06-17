Экс-мэра города Кимры осудили на десять лет колонии за взятку

Суд в Тверской области приговорил экс-главу города Кимры Максима Литвинова к тюремному сроку за получение взятки в размере около 18 млн рублей, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Сообщается, что бывшего мэра приговорили к десяти годам исправительной колонии строгого режима. Еще Литвинову назначили штраф в размере 36 млн руб.

Кроме того, суд вынес приговор двум его пособницам. Одну из них приговорили к шести годам колонии с отсрочкой, а вторая получила пять лет лишения свободы условно.

Отмечается, что все трое признаны виновными по статье 290 УК России​ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере, пособничество в получении взятки).​

Согласно данным следствия, в 2010 году предприниматель попросил Литвинова помочь решить вопрос с предоставлением земельного участка для строительства гипермаркета. Градоначальник позволил передать участок без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды.

Как пояснили в СК, в таком порядке земельный участок мог быть отдан в распоряжение гражданину лишь под строительство объекта по надуманному основанию — якобы для строительства социально значимого объекта.

«Корыстная заинтересованность главы МО город Кимры заключалась в стремлении получить выгоду имущественного характера для себя путём приобретения возможности распоряжаться правом аренды данного земельного участка через «подконтрольного» ему гражданина», — рассказали в пресс-службе.

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