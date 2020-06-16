Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА «Новости».

«Места для ветеранов предусмотрены через 2 кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончанию снова ее надеть», — сказала Попова.

Она также отметила, что все площадки для размещения гостей на параде будут тщательно продезинфицированы, а все предметы, размещенные на площади «будут абсолютно чистыми».

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса. Он состоится 24 июня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эмир Кустурица собрался на парад Победы в Москву

— Китайские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы на новом самолете

— 13 российских городов отказались от парада Победы из-за COVID-19