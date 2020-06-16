Мурашко призвал носить маски на улице

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал носить маски не только в помещении, но и на улице для профилактики коронавируса, пишет ТАСС.

«Носить. При таком формате, когда большая скученность людей, когда все-таки вариант дистанцирования минимален, все-таки нужно пользоваться», — ответил Мурашко на соответствующий вопрос.

В России выявлено 545 тыс. заражений коронавирусом, скончались 7248 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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