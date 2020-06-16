В Австралии полиция избила аборигена при задержании

Полиция штата Южная Австралия расследует информацию о применении неоправданного насилия при задержании представителя коренного населения. Об этом сообщает портал 9News.

«Очевидно, что это дело представляет повышенный общественный интерес, поэтому мы гарантируем, что расследование будет тщательным», — сообщили в полиции штата.

По информации портала, инцидент произошел 15 июня в городе Аделаида. В одном из домов на почве бытовой ссоры пострадала женщина, которую позднее госпитализировали.

Прибыв на место, полиция задержала 28-летнего Ноэля Генри, который пытался на велосипеде от правоохранителей.

По словам очевидцев, мужчина начал сопротивляться и полиция, держа его на земле, нанесла Генри несколько мощных ударов.

Силовики утверждают, что подозревали аборигена в хранении наркотиков. Эта информация не подтвердилась.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях на фоне недавних протестов в стране из-за смерти Джорджа Флойда в США.