В Пакистане начались переговоры по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

В Исламабаде начались переговоры по кризису вокруг Ирана
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

В Исламабаде начались переговоры на высоком уровне между министрами иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Представители этих региональных держав собрались сегодня и завтра в Исламабаде, Пакистан, чтобы обсудить деэскалацию конфликта между США и Израилем с Ираном, а также другие региональные вопросы», — сказано в публикации.

Отмечается, что тесные связи Пакистана с Вашингтоном и Тегераном позволили стране стать ключевым посредником в дипломатических усилиях. Так, Исламабад передал Исламской Республике предложенный США мирный план из 15 пунктов.

26 марта Иран передал официальный ответ на американский план по урегулированию конфликта через посредников и ждет реакции Вашингтона, сообщил источник агентства Tasnim. Тегеран требует прекращения военных действий, гарантий безопасности, компенсаций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США обвинили Израиль в работе «против переговоров».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

