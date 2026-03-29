Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Филиппины купили у России нефть «из крайней необходимости»

Филиппинская Petron Corp приобрела у РФ более 2,4 млн баррелей нефти
Максим Богодвид/РИА Новости

Компания Petron Corp., единственный нефтепереработчик на Филиппинах, закупила у России 2,48 млн баррелей сырой нефти, поскольку страна Юго-Восточной Азии ищет по всему миру альтернативных поставщиков для удовлетворения внутренних энергетических потребностей в условиях продолжающейся войны в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если нынешний кризис затянется, а альтернативные источники сырой нефти останутся недоступными или недостаточными, Petron может снова быть вынуждена рассмотреть возможность закупки российской нефти для пополнения национальных запасов топлива», — говорится в заявлении материнской компании San Miguel Corp., направленном рыночным регуляторам поздно вечером в пятницу.

Материнская компания San Miguel сообщила, что сырая нефть из России пополнит запасы нефтепродуктов Petron до июня. Там заверили, что закупка была произведена «исключительно из крайней необходимости».

Филиппины, которые получают почти все необходимые им нефтяные ресурсы с Ближнего Востока, пытаются найти альтернативные источники для смягчения дефицита поставок, который привел к объявлению правительством чрезвычайного положения в энергетической сфере. Страна также ведет переговоры о поставках топлива из Японии, Китая, Южной Кореи и Индии.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!