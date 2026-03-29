В Финляндии сообщили о падении украинских беспилотников

Премьер Финляндии заявил, что в стране, вероятно, упали украинские БПЛА

В Финляндии упали беспилотники, скорее всего, они принадлежат Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает финский телерадиовещатель Yle.

«Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже», — сказал он, назвав произошедшее нарушением территориальной целостности страны.

По его словам, БПЛА не были сбиты, а упали сами. По факту инцидента рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.

В воскресенье, 29 марта, министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства страны несколькими беспилотниками на юго-востоке. Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что власти относятся к инциденту «очень серьезно».

Инцидент произошел на фоне массированных атак украинских дронов на российские объекты в Ленинградской области.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.